Condividi | Antonio Burruni 23:03 Dopo il successo per 1-2 all´Artemio Franchi di Siena, i bianchi galluresi di mister Filippo ospiteranno al Bruno Nespoli il Giana Erminio. Appuntamento domani, alle 15 Serie C: esordio casalingo per l´Olbia



OLBIA – Dopo il successo per 1-2 all'Artemio Franchi di Siena, l'Olbia esordisce in casa. Sono ventidue i giocatori convocati da Michele Filippi per la seconda giornata nel girone A del campionato di serie C. Domani, domenica 1 settembre, alle 15, i galluresi ospiteranno al “Bruno Nespoli” il Giana Erminio.



Mister Filippi ha convocato i portieri Luca Barone, Luca Crosta e Maarten Van Der Want; i difensori Gabriele Dalla Bernardina, Luca La Rosa, Andrea Mastino, Francesco Pisano, Mattia Pitzalis e Davide Zugaro; i centrocampisti Abdoulaye Bah, Luca Belloni, Roberto Biancu, Nunzio Lella, Luca Manca (20enne di Guspini giunto a titolo definitivo dall'Arzachena), Mattia Muroni, Nicholas Pennington ed Andrea Vallocchia; gli attaccanti Antonio Demarcus, Riccardo Doratiotto, Roberto Ogunseye, Giacomo Parigi e Francesco Verde (al rientro dopo l'infortunio che lo ha limitato in questo avvio di stagione. Non ci sarà il difensore Luca Iotti, che i settimana è stato ceduto a titolo definitivo al Teramo.



Dirigerà l'incontro il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Stefano Rondino di Piacenza.



(Foto Olbia calcio) Commenti OLBIA – Dopo il successo per 1-2 all'Artemio Franchi di Siena, l'Olbia esordisce in casa. Sono ventidue i giocatori convocati da Michele Filippi per la seconda giornata nel girone A del campionato di serie C. Domani, domenica 1 settembre, alle 15, i galluresi ospiteranno al “Bruno Nespoli” il Giana Erminio.Mister Filippi ha convocato i portieri Luca Barone, Luca Crosta e Maarten Van Der Want; i difensori Gabriele Dalla Bernardina, Luca La Rosa, Andrea Mastino, Francesco Pisano, Mattia Pitzalis e Davide Zugaro; i centrocampisti Abdoulaye Bah, Luca Belloni, Roberto Biancu, Nunzio Lella, Luca Manca (20enne di Guspini giunto a titolo definitivo dall'Arzachena), Mattia Muroni, Nicholas Pennington ed Andrea Vallocchia; gli attaccanti Antonio Demarcus, Riccardo Doratiotto, Roberto Ogunseye, Giacomo Parigi e Francesco Verde (al rientro dopo l'infortunio che lo ha limitato in questo avvio di stagione. Non ci sarà il difensore Luca Iotti, che i settimana è stato ceduto a titolo definitivo al Teramo.Dirigerà l'incontro il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Stefano Rondino di Piacenza.(Foto Olbia calcio)