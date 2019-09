Condividi | Red 9:08 I festeggiamenti religiosi in onore della Santa Patrona della borgata algherese, la Beata Vergine Stella Maris, e quelli civili, si terranno sabato sera Tutto pronto per la Festa di Maristella



ALGHERO – Tutto pronto a Maristella per la Festa della Beata Vergine Stella Maris, Santa Patrona della borgata algherese. I festeggiamenti religiosi e quelli civili, si terranno sabato 7 settembre.



Alle 17, la Santa Messa verrà celebrata da don Antonio Tedeschi, con i canti religiosi curati da Niki. Alle 18, partirà la Processione, accompagnata dalla Banda musicale “A.Dalerci” di Alghero.



Seguirà il rinfresco di ringraziamento per partecipanti e collaboratori, offerto dal Comitato della Borgata di Maristella, accompagnato dalla musica di Niki. La festa è aperta a tutti. Commenti ALGHERO – Tutto pronto a Maristella per la Festa della Beata Vergine Stella Maris, Santa Patrona della borgata algherese. I festeggiamenti religiosi e quelli civili, si terranno sabato 7 settembre.Alle 17, la Santa Messa verrà celebrata da don Antonio Tedeschi, con i canti religiosi curati da Niki. Alle 18, partirà la Processione, accompagnata dalla Banda musicale “A.Dalerci” di Alghero.Seguirà il rinfresco di ringraziamento per partecipanti e collaboratori, offerto dal Comitato della Borgata di Maristella, accompagnato dalla musica di Niki. La festa è aperta a tutti.