Il primo cittadino Mario Conoci, con l´assessore comunale Marco Di Gangi, ha ricevuto il comandante Roberto Fronte, che lascia l´incarico per la nuova destinazione, a Roma, nel Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Al suo posto, arriva il tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri, proveniente dalla Capitaneria di porto di Pesaro Capitaneria: cambio di guardia a Porta Terra



ALGHERO – Saluti nell'ufficio del sindaco di Alghero tra i comandanti della Capitaneria di porto di Alghero. Il primo cittadino Mario Conoci, con l'assessore comunale Marco Di Gangi, ha ricevuto il comandante Roberto Fronte, che lascia l'incarico per la nuova destinazione, a Roma, nel Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.



Al suo posto, arriva il tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri, proveniente dalla Capitaneria di porto di Pesaro. Sul tavolo, tanti gli argomenti trattati.



I temi della portualità, dello sviluppo del porto di Alghero, delle prospettive di collaborazione sulla prevenzione dell'ambiente, hanno visto consolidarsi un' ampia convergenza sulle iniziative da attuare. «Il porto di Alghero è la città di Alghero - ha dichiarato Conoci - e la nostra attenzione sarà massima sulla programmazione del suo sviluppo».



