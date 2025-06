Cor 17:34 Porto, ad Alghero il comandante De Luca Semeraro lascia il Comando della Capitaneria di Porto di Alghero, i saluti del Sindaco Raimondo Cacciotto. Benvenuto al nuovo Comandante De Luca



ALGHERO - Passaggio di consegne a Porta Terra oggi (martedì) dal Sindaco Raimondo Cacciotto tra Comandanti della capitaneria di porto di Alghero. Il Tenente di Vascello Biagio Semeraro lascia l'incarico e al suo posto nel comando di via Eleonora d'Arborea arriva da Trapani il pari grado Gianluca De Luca. Da parte del Sindaco, alla presenza degli assessori Marinaro e Selva, «il benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante e un ringraziamento al comandante Semeraro per il lavoro svolto in questi due anni nella Riviera del Corallo». La sua nuova destinazione è Livorno.