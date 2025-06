S.A. 17:36 A Stintino tre giorni di Nautic Event 2025 Dal 27 al 29 giugno, la manifestazione sarà un´immersione completa nel mondo del mare, focalizzandosi sullo sviluppo del settore nautico, la promozione del turismo, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della filiera legata alla pesca



STINTINO - Il Nord Sardegna si prepara ad accogliere un evento di risonanza eccezionale, un vero e proprio faro sull'economia blu del Mediterraneo. Il Nautic Event 2025, dopo il successo delle tappe ad Alghero (due) e Porto Torres, approda a Stintino, trasformando il pittoresco porto vecchio in un vivace hub di confronto, innovazione e cultura marittima. Dal 27 al 29 giugno, la manifestazione sarà un'immersione completa nel mondo del mare, focalizzandosi sullo sviluppo del settore nautico, la promozione del turismo, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della filiera legata alla pesca. Venerdì 27 giugno, la giornata inaugurale prenderà il via alle 9:30 con il suggestivo taglio del nastro. Ad aprire i lavori, un parterre istituzionale di grande rilievo: il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, il Presidente di Assonautica Nord Sardegna, Giovanni Conoci e la Sindaca di Stintino Rita Vallebella. Dopo i saluti, il primo incontro, "Navigare Insieme: le imprese, i dati, le opportunità della nautica", vedrà il direttore del quotidiano "La Nuova Sardegna" Giacomo Bedeschi moderare un approfondimento essenziale. Alessandra Arcese e Paolo Bulleri per Isnart, e Stefania Vacca per l'Istituto Tagliacarne, sveleranno numeri e scenari sulla blue economy e il contributo del turismo nautico all'economia sarda.



Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle "Nuove Rotte" dei porti turistici, con il giornalista Angelo Colombo di Press Mare a dialogare con i referenti della Rete Porti Sardegna, direttori delle marine sarde come Angelo Benenati della Marina di Stintino e Nico Schiaffino di Ulisses, insieme al Vicesindaco di Stintino Pietro Maddau e i presidenti di CIP Sassari Simona Fois e CIPNESS Gallura Livio Fideli, oltre a Giancarlo Piras del Consorzio Porto Alghero e al CEO di ULISSES Matteo Tartaglia. Parallelamente, l'Area Intrattenimento si animerà con eventi, promozioni e degustazioni a cura di "Salude & Trigu", performance letterarie e musicali di Elighe APS e Bottega No-Made, esibizioni corali de I Cantori della Resurrezione e degustazioni dai territori presentati dai GAL Anglona Coros e Gallura Alta Gallura, culminando in un aperitivo con le cantine del Golfo Asinara e un evento musicale della Qu4ttro Band. Special guest per l'intera manifestazione sarà il noto conduttore Patrizio Roversi di "Velisti Per Caso".



Sabato 28 giugno, la giornata si aprirà alle 9:30 con l'emozionante briefing degli equipaggi per le attese veleggiate di Vela Latina, Vela Marconi e Imbarcazioni Hansa, simbolo di inclusione. Il cuore del programma si concentrerà poi su "Oltre l'orizzonte: il mare che unisce, il territorio che racconta". Moderato da Roberto Miliacca di Italia Oggi, l'incontro vedrà intervenire la Segretaria Generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande e l'ideatore Francesco Di Filippo, per presentare il progetto nazionale "Italia Vista dal Mare - Scopri dove ti Porto!", che mira a creare connessioni tra porti, diportisti e territori retrostanti. La Vice Presidente della CCIAA di Sassari, Maria Amelia Lai, illustrerà il progetto strategico "Salude&Trigu" per la valorizzazione degli attrattori culturali ed enogastronomici del Nord Sardegna. Seguiranno interventi dai Consorzi turistici del Golfo dell’Asinara (Gianni Russo) e degli Operatori dell’Asinara (Sara Chen), e dai sindaci dei comuni costieri del Nord Sardegna, a rimarcare la valenza strategica delle aggregazioni. Spazio anche all'innovazione con l'ILab della Camera di Commercio di Sassari. Seguirà, sempre nel corso della mattinata, il "Focus Assonautica" coordinato dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito, saranno presenti il Presidente Assonautica Italia Giovanni Acampora, Walter Vassallo (ideatore Blue Marina Awards), Francesco Di Filippo (Vice Presidente Vicario Assonautica Nazionale) e Giovanni Conoci, per esporre la progettualità di Assonautica nord Sardegna.



L'Area Intrattenimento del sabato continuerà con degustazioni a cura di "Salude & Trigu" -il network camerale che anima con eventi e manifestazioni il nord Sardegna da marzo a dicembre- spettacoli culturali, live cooking de La Bastida de Sorres e la creazione del piatto “Nautic Event” a cura della Chef Rosalia Addis. La giornata conclusiva, domenica 29 giugno, sarà un intenso crogiolo di argomenti, tutti sotto il tema "Il Mare è di Tutti: Dove la pesca insegna, la natura chiama e l’inclusione unisce", moderata da Marco Ledda, Responsabile della comunicazione del Nautic Event. Per il comparto della pesca, il Presidente Benedetto Sechi e il Direttore Michele Angius del FLAG Nord Sardegna illustreranno le attività e un progetto Interreg sulla salvaguardia della pesca tradizionale e la trasmissione della professione, in partnership con Camera di Commercio di Genova (Alessandro Cavo e Paolo Corsiglia in videomessaggio) e Coldiretti Pesca Italia (Daniela Borriello).



Si parlerà poi di sostenibilità, con Margherita Maiani (Segretario Generale Plastic Free), Andrea Pigato (Referente Plastic Free Oristano), Maria Luisa Vallebella (Referente Plastic Free Stintino), affiancati da Isnart, One Ocean Foundation e UNISS (Vincenzo Frigo e Arianna Pansini), e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Stintino Enrico Scano, nel segno della battaglia contro la plastica. Infine, un momento toccante sarà dedicato all'inclusione, con Michele Pruneddu della Lega Navale Sassari e l'atleta velista classe Hansa Salvatore Loriga, che illustreranno le azioni per consentire ai soggetti con disabilità motoria di navigare a vela, e la presentazione del Progetto “Io R@mpo” da parte di Alessandro Berlucchi e Francesca Arcadu, con sistemi per favorire l'accesso dei disabili sulle imbarcazioni e nelle infrastrutture turistiche. Sarà presente anche l'Assessora Trasporti e Viabilità del Comune di Stintino Maria Sara Sechi. La giornata si concluderà con la premiazione delle veleggiate a cura di Patrizio Roversi, una grande Caccia al Tesoro e una festa finale con la FunkyJazz Orchestra.



Nella foto: un momento della passata edizione