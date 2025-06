Cor 17:00 Il Nautic Event 2025 approda a Stintino Dal 27 al 29 giugno 2025, il pittoresco Porto Minore di Stintino si trasformerà in un dinamico hub dedicato all´intera filiera del turismo nautico, promettendo di essere un catalizzatore di sviluppo



STINTINO - Il mare del Nord Sardegna si prepara ad accogliere un'iniziativa di grande respiro: il Nautic Event 2025, una manifestazione itinerante che, dopo aver toccato le acque di Alghero e Porto Torres, si appresta a svelare il suo potenziale nella splendida cornice di Stintino, per proseguire negli anni futuri lungo tutte le coste dell’Isola. Dal 27 al 29 giugno 2025, il pittoresco Porto Minore di Stintino si trasformerà in un dinamico hub dedicato all'intera filiera del turismo nautico, promettendo di essere un catalizzatore di sviluppo, innovazione e consapevolezza, partendo dai porti turistici, protagonisti dell’evento, interpretati come strutture ricettive dove i turisti visitatori approdano ed accolti dai servizi presenti sulle banchine proseguono la loro rotta verso le zone interne dell’Isola.



L'evento, promosso con visione e dedizione da Assonautica Nord Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari e per questa edizione dal Comune di Stintino, si pone come una vetrina privilegiata utile a far conoscere al mondo la presenza in Sardegna di un sistema costituito da marine, porti ed approdi indissolubilmente legati al territorio. Il Nautic Event vuole essere un’importante occasione per promuovere le eccellenze del comparto nautico/turistico, archeologico, storico, enogastronomico e culturale. La sua finalità ultima è tracciare nuove rotte per lo sviluppo sostenibile del territorio, enfatizzando la ricchezza dell'ecosistema marino.



«Il Nautic Event a Stintino rappresenta, dopo Alghero e Porto Torres, una tappa di straordinario significato nel nostro percorso di valorizzazione dell'economia del mare del Nord Sardegna - ha affermato Giovanni Conoci, Presidente di Assonautica Nord Sardegna. La scelta di Stintino non è casuale: è un luogo che incarna la bellezza incontaminata e il profondo legame della nostra terra con il mare. Vogliamo che questo evento sia una piattaforma dinamica e concreta per le nostre imprese, un luogo dove si possa discutere di innovazione, di rispetto per l'ambiente e di come la tradizione della pesca, così radicata nelle nostre comunità, possa evolversi in chiave moderna e sostenibile. Il costante impegno di Assonautica e dei suoi attuali dirigenti: Benedetto Fois, Matteo Luridiana, Paolo Murenu e Marco Rau, è stato cruciale per dare forma a questa visione ambiziosa».