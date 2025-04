S.A. 12:11 Cns Yachts alla Fiera Nautica di Porto Rotondo L´azienda algherese leader nella vendita di imbarcazioni fino ai 75 piedi partecipa alla Fiera Nautica di Sardegna 2025, in programma dal 30 aprile al 4 maggio in Costa Smeralda



ALGHERO - CNS YACHTS, azienda algherese leader nella vendita di imbarcazioni fino ai 75 piedi partecipa alla Fiera Nautica di Sardegna 2025, in programma dal 30 aprile al 4 maggio presso la suggestiva Marina di Porto Rotondo, uno degli appuntamenti più attesi in Sardegna dedicati al mondo della nautica. Fondata nel 1976, CNS YACHTS si distingue per la sua passione per il mare e per la nautica, offrendo una selezione esclusiva di yacht nuovi e usati. In qualità di dealer ufficiale di marchi prestigiosi come Prestige, Jeanneau, Invictus, Idea Marine e Yamaha l’azienda garantisce ai propri clienti un servizio completo e personalizzato, dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza post-vendita.



Da anni sinonimo di affidabilità, professionalità e passione per il mare, CNS YACHTS rappresentata dalla famiglia Madeddu offre ai propri clienti un servizio completo e personalizzato: «L' obiettivo è offrire un’esperienza di navigazione unica, combinando stile, tecnologia, performance e affidabilità. Durante la fiera, sarà possibile scoprire da vicino alcune delle nostre imbarcazioni più esclusive e conoscere tutte le novità del panorama nautico internazionale. Un’occasione imperdibile per vivere da protagonisti l’eccellenza della nautica e l’emozione della vita a bordo».