Cor 8:02 Buggerru: 820mila euro per il porto Le risorse sono state individuate in quelle assegnate con la Legge di stabilità 2023 e non ancora programmate per l’annualità 2025



BUGERRU - La Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, ha assegnato un finanziamento di 820.000 euro al Comune di Buggerru, destinato al ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi l’inverno scorso e per il completamento del ripristino della testata e del molo di sopraflutto del porto. Con la Legge di stabilità del 2022 è stato assegnato un finanziamento di tre milioni di euro per gli esercizi 2022-2023-2024 (un milione per ciascuna annualità) per il ripristino e messa in sicurezza di infrastrutture portuali danneggiate a causa di eventi meteorologici e marini avversi. Con la Legge di stabilità 2023 è stata aggiunta l’annualità 2025, pari ad un milione di euro.



«Sono risorse già stanziate che oggi possiamo programmare per l’anno corrente – spiega Piu – andando incontro alla richiesta di un comune che sostiene il suo sistema produttivo anche grazie al porto e a tutte le attività ad esso correlate. I porti, sia i grandi che i piccoli, rappresentano per l’Isola una porta d’accesso e di scambio fondamentale per la nostra economia. Aiutando le nostre comunità trae beneficio tutta la regione. Rimangono in cassa per l’annualità 2025 ulteriori risorse che potranno essere impiegate per altre infrastrutture portuali che hanno subito danni da eventi meteomarini».



Nel corso dei lavori in esecuzione nel porto di Buggerru, a causa delle condizioni meteo marine avverse, accentuatisi in quest’ultima stagione invernale, la morfologia dei fondali è cambiata in seguito allo scalzamento di alcuni tetrapodi collassati lungo le pendenze della scarpa della mantellata e il cedimento di ulteriori blocchi della massicciata di sovraccarico, determinando anche, l’impossibilità per le imbarcazioni di maggiore stazza di entrare ed uscire dal porto. Il Comune ha chiesto un finanziamento per un nuovo appalto dei lavori, per un importo complessivo di 820.000 euro, destinato al ripristino della testata e della mantellata del molo di sopraflutto.