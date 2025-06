S.A. 20:45 Porto di Arbatax: nuovi lavori E´ partito nei giorni scorsi il cantiere per la demolizione della vecchia sede della Compagnia portuale di Arbatax. L’intervento è propedeutico alla realizzazione dell’Edificio polifunzionale della banchina di Levante



ARBATAX - Riqualificazione paesaggistica e maggiore sicurezza per i frequentatori dell’area tra le più suggestive della Sardegna, il piazzale delle Rocce Rosse di Arbatax. Sono i due obiettivi dei lavori, partiti nei giorni scorsi, per la demolizione della vecchia sede della Compagnia Portuale, aggiudicati dall’AdSP del Mare di Sardegna, per un importo di circa 120 mila euro, alla ditta

Cavam di Tortolì. Un fabbricato abbandonato e pericolante, un tempo adibito ad uffici della locale impresa portuale, a info point e servizi igienici mai entrati in funzione, che costituisce un vero e proprio intralcio all’afflusso nell’area per le migliaia di visitatori e, soprattutto, nella stagione estiva, per il grande pubblico degli eventi artistici di carattere internazionale.



Entro la prima metà di luglio, quindi, il tratto compreso tra l’accesso all’area portuale ed il piazzale verrà definitivamente liberato, restituendo così una cartolina suggestiva allo scalo e al monumento paesaggistico. L’intervento avviato oggi è il primo step di un più ampio progetto di rilancio dello scalo ogliastrino. In ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Centrale, Ai lavori di abbattimento del fabbricato all’ingresso del piazzale delle Rocce Rosse, seguirà la demolizione e rimozione della struttura commerciale che occupa, oramai senza titolo, un’area alla radice del Molo di Levante. Nello stesso punto è infatti prevista la realizzazione dell’Edificio polifunzionale dell’area imbarchi, il cui iter di approvazione progettuale si è concluso nei giorni scorsi con il via libera della Conferenza di servizi, vincolato alle due demolizioni in questione.