Cra: Pulina suona la sveglia

ALGHERO - Convocata ad Alghero la Terza commissione Lavori pubblici, in forma congiunta con la Quarta (Servizi sociali). All’ordine del giorno Un nuovo sopralluogo al Cra di Viale della Resistenza, dopo quello del mese scorso del sindaco Mario Conoci. L'annuncio arriva dalla consigliere comunale Monica Pulina, presidente della Terza commissione.



L'appuntamento per i consiglieri è per giovedì 5 settembre, alle 10.30. Prevista anche la presenza degli assessori comunali ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris ed ai Lavori pubblici Antonello Peru.



«Tra le priorità della nostra Amministrazione – ricorda l'esponente del Gruppo misto - vi è quella di riportare i nostri anziani nella loro naturale casa. L'inverno non tarda ad arrivare, la struttura di Fertilia, come spesso ribadito non è la soluzione ideale, gli anziani hanno esigenze e peculiarità di assistenza che l'Ostello di Fertilia non possono garantire». E la chiosa dell'ex leghista non lascia spazio ad equivoci: «Non intendiamo perdere altro tempo prezioso, i nostri anziani non possono attendere ulteriormente».