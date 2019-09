Condividi | Red 17:04 Il PalaSerradimigni di Sassari ha ospitato 732 candidati per il test di Medicina e Odontoiatria dell´Università degli studi di Sassari, primo fra le prove di ammissione a carattere nazionale ai corsi a numero programmato Domani Veterinaria, giovedì Architettura In 732 per Medicina e Odontoiatria



SASSARI – il PalaSerradimigni di Sassari ha ospitato 732 candidati per il test di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli studi di Sassari, primo fra le prove di ammissione a carattere nazionale ai corsi a numero programmato. Avevano presentato domanda in ottocento, in linea con il numero dello scorso anno.



I posti disponibili quest'anno sono aumentati e ci saranno quindi per i candidati maggiori opportunità di entrare: per Medicina sono 139 (più quattro per cittadini non comunitari residenti all'estero); in Odontoiatria sono ventotto più due. La prova è iniziata alle 11, come nel resto d'Italia, e si è svolta regolarmente. Come indicato dal bando, il test era costituito da sessanta quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta. La prova è durata 100' e si è svolta regolarmente.



Martedì 17 settembre, il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà i punteggi ottenuti dal singolo candidato nell'area riservata del sito internet UniversItaly.it. Martedì 1 ottobre, la graduatoria di merito verrà pubblicata nell'area riservata dello stesso sito. Si proseguirà domani, mercoledì 4, con la prova di Medicina veterinaria: appuntamento alle 8.30, in Via Vienna 2. Sono pervenute 250 domande per quaranta posti (più sei per studenti non comunitari residenti all'estero). I candidati dovranno portare con se un valido documento d'identità provvisto di fotografia. Tutte le informazioni sui corsi di laurea dell'Uniss e le scadenze si possono vedere sul sito internet dell'Ateneo.