Il concerto poetico "Breviario per notturni campestri", di Massimiliano Fois, accompagnato dai musicisti Quirico Solinas, Paolo Zuddas e Manuele Costantino, sarà in scena venerdì sera, nel Complesso nuragico di Palmavera Concerto poetico al tramonto: Fois a Palmavera



ALGHERO - Venerdì 6 settembre, alle 20, nel Complesso nuragico di Palmavera, ad Alghero, dopo undici date in giro per la Sardegna, andrà in scena il concerto poetico “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress), con testi e voce di Massimiliano Fois, le musiche, chitarra ed armonica di Quirico Solinas, accompagnati alle percussioni da Paolo Zuddas ed alla tromba da Manuele Costantino. Nello spettacolo, che ha il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica, che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte.



Il costo del biglietto è di 12euro per persona e comprende l'ingresso al sito archeologico, la partecipazione alla performance poetico-musicale e la suggestiva visita guidata notturna, a cura delle guide della cooperativa Silt, in quello che è considerato uno dei siti archeologici più importanti nel panorama della Sardegna preistorica e del Mediterraneo. Infatti, il sito archeologico di Palmavera risplende di nuova luce grazie ai lavori di restauro e valorizzazione realizzati dal Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Sardegna finalizzati al restauro ed al consolidamento del nuraghe ed alla valorizzazione dell'intero sito per il miglioramento della fruizione e dell’accoglienza.



E' consigliata la prenotazione, telefonando ai numeri 329/4385947 (Giovanna) e 329/5658813 (Massimiliano).