E' in corso la riparazione di una ingente perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo degli scavi in un terreno dove passa la condotta adduttrice di collegamento tra i serbatoi di Cuccullio e Biscollai. Intervento immediato delle squadre Abbanoa. Erogazione all'utenza garantita dalle scorte dei serbatoi Condotta Biscollai danneggiata da escavatore



NUORO - E’ in corso la riparazione di una ingente perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo degli scavi in un terreno dove passa la condotta adduttrice di collegamento tra i serbatoi di Cuccullio e Biscollai. Durante i lavori per realizzare probabilmente una strada, la benna dell’escavatore ha lesionato un tratto di tubatura del diametro di 350millimetri.



L’intervento delle squadre di Abbanoa è stato tempestivo e sta proseguendo senza interruzione con l’obiettivo di evitare disservizi. Le riserve nei serbatoio consentono di garantire l’erogazione all’utenza.



I costi dei lavori saranno addebitati all'impresa che ha eseguito lo scavo in un'area che è sottoposta a servitù, proprio perché interessata dal passaggio della condotta. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.