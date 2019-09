Condividi | Red 21:16 Si riaccende la rivendicazione dei 26 lavoratori. Questa mattina, riuniti in un´assemblea sindacale convocata dall´Ugl Sardegna, ed alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, hanno chiesto che la Regione autonoma della Sardegna si impegni per dare un futuro produttivo e occupazionale al sito estrattivo Miniera Olmedo: incontro lavoratori-Regione



OLMEDO - Questa mattina (mercoledì), riuniti in un'assemblea sindacale convocata dall'Ugl Sardegna, ed alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, hanno chiesto che la Regione autonoma della Sardegna si impegni per dare un futuro produttivo e occupazionale al sito estrattivo, rivedendo il programma approvato dalla precedente Giunta, che prevede la messa in sicurezza della miniera e la sua chiusura entro il 2021. «Il presidente Pais ha ascoltato con interesse le nostre richieste e ha garantito il suo impegno per portare le nostre rivendicazioni all'attenzione del Consiglio e della Giunta», spiega il segretario confederale Ugl Sardegna Simone Testoni.



«Per noi, il punto fermo è che la miniera non deve chiudere. Sono passati tre anni esatti dall'occupazione iniziata il 4 settembre del 2016. La nostra lotta ha portato alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato e part time, ma questo non può bastare», continua Testoni.



«Non è un grido di disperazione, ma voglia di riscatto dei minatori: la politica regionale deve dirci cosa intende fare del sito. Per questo - ribadisce il sindacalista in conclusione - chiediamo che l'indirizzo non sia quello della chiusura».



