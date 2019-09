Condividi | Red 10:17 Proseguono anche a settembre gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Si inizia sabato, con una serata di poesia. Sarà ospite della libreria Gianni Mascia, poeta, scrittore e viaggiatore cagliaritano, che presenterà in una chiacchierata con il cantautore algherese Davide Casu Alghero libri: gli appuntamenti di settembre



ALGHERO - Proseguono anche a settembre gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Si inizia sabato 7, alle 19.30, con una serata di poesia. Sarà ospite della libreria Gianni Mascia, poeta, scrittore e viaggiatore cagliaritano, che presenterà in una chiacchierata con il cantautore algherese Davide Casu, “Litanie eretiche”, suo ultimo libro di poesie pubblicato quest’anno con Tracce edizioni. Dopo diverse pubblicazioni, premi e riconoscimenti Mascia ha fondato nel 2015 la Scuola popolare di poesia di Is Mirrionis a Cagliari e ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica L’Alambicco e con La Città degli dei la prima edizione del FestivalPremioLussu, il primo festival di poesia della città di Cagliari.



Il secondo appuntamento (questo in collaborazione con l'Obra cultural de l'Alguer e la Generalitat di Catalunya) è per giovedì 12, alle 19.30, nel Chiostro di San Francesco, per la presentazione del libro del poeta Antoni Canu “Animes precioses”. Il poeta oschirese, ma algherese d’adozione, dialogherà con Maria Cristina Bigio e Franco Fresi. Le letture saranno a cura di Franca Masu.



Terzo appuntamento per sabato 14, alle 19.30, con Monica Pais, la veterinaria più famosa d’Italia e più amata nel web, che presenterà in libreria “Animali come noi”, in cui racconta la sua passione per gli animali. In Sardegna, Pais gestisce la clinica Duemari, luogo speciale, perché vengono salvati non solo animali con regolare padrone, ma anche tanti animali abbandonati. Tra questi, la vicenda che poi ha reso famosa Monica Pais è quella della cagnolina, poi ribattezzata Palla, salvata in estremo, perché abbandonata con uno strettissimo laccio di nylon al collo. Da qui è nato il progetto della Fondazione onlus “Effetto Palla”.



Il quarto appuntamento è per lunedì 23, alle 19.30, con l'ex direttore generale dell’Università degli studi di Sassari Guido Croci. Croci, che negli anni ha coltivato una forte passione per la scrittura, presenterà in compagnia di Fabio Bachini e Margherita Solci tre intriganti casi per Francesco De Stisi, protagonista de “Il peso della giovinezza”, “Il peso della bellezza” ed “Il peso dell’amore. Commenti ALGHERO - Proseguono anche a settembre gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Si inizia sabato 7, alle 19.30, con una serata di poesia. Sarà ospite della libreria Gianni Mascia, poeta, scrittore e viaggiatore cagliaritano, che presenterà in una chiacchierata con il cantautore algherese Davide Casu, “Litanie eretiche”, suo ultimo libro di poesie pubblicato quest’anno con Tracce edizioni. Dopo diverse pubblicazioni, premi e riconoscimenti Mascia ha fondato nel 2015 la Scuola popolare di poesia di Is Mirrionis a Cagliari e ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica L’Alambicco e con La Città degli dei la prima edizione del FestivalPremioLussu, il primo festival di poesia della città di Cagliari.Il secondo appuntamento (questo in collaborazione con l'Obra cultural de l'Alguer e la Generalitat di Catalunya) è per giovedì 12, alle 19.30, nel Chiostro di San Francesco, per la presentazione del libro del poeta Antoni Canu “Animes precioses”. Il poeta oschirese, ma algherese d’adozione, dialogherà con Maria Cristina Bigio e Franco Fresi. Le letture saranno a cura di Franca Masu.Terzo appuntamento per sabato 14, alle 19.30, con Monica Pais, la veterinaria più famosa d’Italia e più amata nel web, che presenterà in libreria “Animali come noi”, in cui racconta la sua passione per gli animali. In Sardegna, Pais gestisce la clinica Duemari, luogo speciale, perché vengono salvati non solo animali con regolare padrone, ma anche tanti animali abbandonati. Tra questi, la vicenda che poi ha reso famosa Monica Pais è quella della cagnolina, poi ribattezzata Palla, salvata in estremo, perché abbandonata con uno strettissimo laccio di nylon al collo. Da qui è nato il progetto della Fondazione onlus “Effetto Palla”.Il quarto appuntamento è per lunedì 23, alle 19.30, con l'ex direttore generale dell’Università degli studi di Sassari Guido Croci. Croci, che negli anni ha coltivato una forte passione per la scrittura, presenterà in compagnia di Fabio Bachini e Margherita Solci tre intriganti casi per Francesco De Stisi, protagonista de “Il peso della giovinezza”, “Il peso della bellezza” ed “Il peso dell’amore.