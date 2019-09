video Condividi | A.S. 10:00 Buio pesto ai giardini, pericoli ad Alghero



Gruppi di ragazzini si radunano nei Giardini Lepanto e approfittando del buio pesto degli ultimi giorni fanno base per scorribande in centro storico. Urla e musica: così i giardini a due passi dal porto turistico e dal cuore della città vecchia diventano inaccessibili e pericolosi. Ecco le immagini girate mercoledì sera. Impossibile perfino attraversarli, col rischio di inciampare o cadere rovinosamente a terra • Guarda e condividi il video su Alguer.tv