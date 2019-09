Condividi | Red 16:07 Questa mattina il complesso didattico di Via Vienna dell´Università degli studi di Sassari ha ospitato i candidati per il test di accesso al corso di laurea. Avevano presentato domanda in cento per sessanta posti Test: in 94 per Scienze dell´Architettura



SASSARI - Questa mattina (giovedì), il complesso didattico di Via Vienna dell'Università degli studi di Sassari ha ospitato novantaquattro candidati per il test di accesso al corso di laurea in Scienze dell'Architettura e del progetto. Avevano presentato domanda in cento per sessanta posti (trenta nel curriculum di Architettura ed altrettanti nel curriculum di design), a cui si aggiungono dieci posti per studenti non comunitari residenti all'estero.



Il test è iniziato alle 11 e si è svolto regolarmente. I candidati hanno avuto a disposizione 100' per rispondere a sessanta quesiti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta.



Giovedì 19 settembre, il Cineca, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicherà sull'area riservata del sito internet UniversItaly il punteggio ottenuto dai candidati. La graduatoria nazionale sarà pubblicata martedì 1 ottobre.