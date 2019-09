Condividi | alguer.it 13:37 L’Assessorato regionale all’igiene, sanità e assistenza sociale ha comunicato al Comune, il 2 settembre, che le modalità di attuazione del Reis saranno individuate con una delibera della Giunta regionale Porto Torres: Reis, solo su delibera della Regione



PORTO TORRES - L’Assessorato regionale all’igiene, sanità e assistenza sociale ha comunicato al Comune di Porto Torres, il 2 settembre, che le modalità di attuazione del Reis individuate con una delibera della Giunta regionale dell'8 agosto, potranno diventare operative solo in seguito al parere della Commissione Sanità e a una successiva deliberazione definitiva della Giunta Regionale.



A seguito di questa nota, l’Assessorato comunale alle Politiche sociali comunica che non si potrà perciò procedere al pagamento della rata di luglio del Reddito di inclusione sociale, il quale potrà essere erogato solo dopo la pubblicazione, nel sito istituzionale, della delibera definitiva da parte della Regione. PORTO TORRES - L’Assessorato regionale all’igiene, sanità e assistenza sociale ha comunicato al Comune di Porto Torres, il 2 settembre, che le modalità di attuazione del Reis individuate con una delibera della Giunta regionale dell'8 agosto, potranno diventare operative solo in seguito al parere della Commissione Sanità e a una successiva deliberazione definitiva della Giunta Regionale.A seguito di questa nota, l’Assessorato comunale alle Politiche sociali comunica che non si potrà perciò procedere al pagamento della rata di luglio del Reddito di inclusione sociale, il quale potrà essere erogato solo dopo la pubblicazione, nel sito istituzionale, della delibera definitiva da parte della Regione.