Cor 17:25 Porto Torres tappa della carovana della Asl Prosegue nel Nord ovest della Sardegna il progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES).



PORTO TORRES - Si e’ svolta negli scorsi giorni a Porto Torres l’undicesima tappa del piano “Contrastare la povertà sanitaria” che, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune turritano, ha coinvolto una quarantina di cittadini che si sono dati appuntamento presso gli ambulatori di Andriolu, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl n. 1.



Il PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.



Il Programma individua quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e sociosanitari rivolta alle persone in condizione di svantaggio socio-economico: Prendersi cura della salute mentale; Maggiore copertura degli screening oncologici; Il genere al centro della cura; Contrastare la povertà sanitaria.