Sardinia Vascular Access: successo

ALGHERO – Si è concluso con un grande successo il congresso "Sardinia Vascular Access", un evento formativo e scientifico che ha riunito oltre 250 professionisti sanitari esperti di accessi vascolari presso l'Hotel Calabona di Alghero. Organizzato dalla Vector Congressi, provider sanitario algherese riconosciuto da AGENAS, l'incontro ha rappresentato un'opportunità cruciale di aggiornamento e confronto sulle più recenti tecniche e tecnologie nel campo degli accessi vascolari.



Il congresso ha attratto medici, infermieri e specialisti da tutta la Sardegna, offrendo un programma scientifico di altissimo livello. Tra i relatori figurano nomi di spicco a livello internazionale e nazionale, come il Prof. Pittiruti, il Dott. Faraone, il Dott. Pinelli e il Dott. Scoppettuolo, tra i maggiori esperti italiani nel settore, oltre naturalmente ad esperti della nostra regione che con le loro relazioni hanno attirato l’attenzione dei partecipanti.



La loro partecipazione ha garantito un confronto costruttivo e un approfondimento importante su temi fondamentali per la pratica clinica e sulla gestione dell’accesso vascolare. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e il sostegno e supporto delle principali multinazionali del settore a testimonianza dell'alto profilo scientifico e organizzativo dell'evento costruito e diretto dal dott. Alessandro Nasone.



Marco Cassitta, presidente di Vector Congressi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Siamo orgogliosi di questo successo. Questo congresso dimostra che anche in Sardegna è possibile organizzare eventi scientifici di altissimo livello, con una partecipazione qualificata e un confronto costruttivo tra esperti. Desidero ringraziare tutti i relatori, i partecipanti, gli sponsor e l'amministrazione comunale di Alghero per il prezioso supporto e la fiducia. Prossimo appuntamento nella primavera del 2027. "Sardinia Vascular Access" si propone così come un appuntamento di riferimento nel panorama sanitario regionale e nazionale, impegnato a promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione continua nel campo degli accessi vascolari.