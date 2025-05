Cor 12:23 Formazione: Appuntamento col cuore a Olbia Nel corso di questa sesta edizione, che si terrà nel Meeting & Business Center dell’Aeroporto di Olbia, sarà affrontato il tema della gestione dei pazienti da parte di Medici di Medicina Generale, Specialisti e Ospedale



OLBIA – Torna “Appuntamento col cuore”, l’evento che ogni anno riunisce operatori sanitari provenienti da ogni parte d’Italia per approfondire aspetti tecnici e scientifici della Cardiologia. Nel corso di questa sesta edizione, che si terrà nel Meeting & Business Center dell’Aeroporto di Olbia, sarà affrontato il tema della gestione dei pazienti da parte di Medici di Medicina Generale, Specialisti e Ospedale, con un accento particolare sulla patologie del cuore, sul diabete e sulle vasculopatie. L’evento, valido anche come corso formativo Ecm, è promosso dal Dottor Gianluca Sanna, Responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia del Distretto di Olbia, ed è patrocinato dalla Regione Sardegna, dalla Asl Gallura, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana.



Gli argomenti dell’evento verranno trattati ed esplorati dai maggiori esperti regionali, nazionali ed internazionali, che discuteranno sulle novità nel campo del diabete, dell’angiologia e della cardiologia, abbracciando, con la multidisciplinarietà che è la caratteristica peculiare dell’evento, le ultime novità nel campo del trattamento delle malattie cardio-metabolico-renali. «Saranno presenti numerosi professionisti di diversi settori – sottolinea il Dottor Gianluca Sanna – dalla reumatologia all’andrologia, dalla ginecologia alla pneumologia, dalla diagnostica per immagini alla medicina dello sport, dalla nutrizione alla farmacologia e dall’ortopedia alla ematologia. Avremo il piacere di ospitare uno dei fondatori della società italiana di cardionefrologia, il Dottor Luca Di Lullo che ci parlerà della correlazione delle malattie renali e cardiovascolari. Saranno con noi anche il professor Paolo Raggi dall’Università di Alberta che ci aggiornerà sulle ultime novità per la terapia cardiovascolare e diabetica e la professoressa Veronica Iacovacci, Assistant Professor in Biomedical Robotics and Head of the Medical Microbotics Lab, che illustrerà la Innovation Health. L’evento punterà i riflettori, come ogni anno, anche sulla comunicazione: parleremo del cuore tra arte e scienza, del legame tra medicina e musica, della medicina narrativa e dei rischi legali dell’utilizzo della intelligenza artificiale in medicina».



Si comincerà venerdì 23 con la prima sessione, alle ore 9.00, dedicata alla gestione del diabetico dal giovane all’anziano: infiammazione ed aterosclerosi, per poi proseguire con la gestione dell’infiammazione cronica sistemica nel paziente metabolico: dalla disglicemia all’obesità e con il diabete e le altre patologie. Sabato, dalle 8.30, la tavola rotonda di approfondimento sulla Medicina Digitale. Chiusura con i temi dedicati allo scompenso cardiaco, al cuore e cervello e a cuore e sport.