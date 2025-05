Cor 18:30 Plus, ripartiti i fondi regionali Rimangono esclusi i PLUS di Siniscola, Sorgono, Guspini e del Sarrabus. Questi quattro ambiti territoriali hanno nelle loro casse una quota significative di risorse non ancora spese, né rendicontate, riferite ad annualità precedenti



CAGLIARI - La Regione ripartisce i fondi ministeriali tra i PLUS (Programma Locale Unitario di Servizi alla persona) per il potenziamento dei Centri per la famiglia con lo scopo di mettere in campo azioni di prevenzione e gestione delle problematiche generazionali. A disposizione dei PLUS sono stati stanziati 849.510 euro, da ripartire su 22 PLUS regionali. La delibera che assegna i fondi ai PLUS è stata approvata nella riunione odierna di Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.



Oltre ai servizi già erogati, i Centri per la famiglia dovranno impiegare i fondi, in modo particolare, per: interventi di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all’esposizione a contenuti pornografici e violenti; all’attivazione di servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti di sostanze psicotrope attraverso l’utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; servizi agli anziani finalizzati alla valorizzazione pratica dell’invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie.



L’intervento della Giunta dovrà assicurare l’attivazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la famiglia presenti nel territorio regionale. Ai 22 PLUS verrà erogata una quota fissa di 25.000 euro più una quota variabile in base al numero di abitanti di competenza. Dalla ripartizione rimangono esclusi i PLUS di Siniscola, Sorgono, Guspini e del Sarrabus. Questi quattro ambiti territoriali hanno nelle loro casse una quota significative di risorse non ancora spese, né rendicontate, riferite ad annualità precedenti e i trasferimenti ministeriali annuali alla Regione sono subordinati alla completa spesa e relativa rendicontazione delle annualità precedenti.