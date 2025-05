Cor 12:26 Giornata del Sollievo: il diritto alle cure palliative Il 25 maggio la ricorrenza nazionale voluta dal Ministero della Salute nel 2001. All’Aou di Sassari un impegno concreto per assistere chi convive con malattie croniche. Un´équipe specializzata offre terapie personalizzate e continuità assistenziale con approccio umano e multidisciplinare



SASSARI - Il 25 maggio si celebra la “Giornata nazionale del Sollievo”, dedicata a riaffermare il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, riconosciuto dalla legge 38/2010 tra i livelli essenziali di assistenza (Lea). La ricorrenza, istituita nel 2001 per volontà del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti” onlus, è giunta alla ventiquattresima edizione. Il suo obiettivo è sensibilizzare istituzioni, professionisti e cittadini a promuovere un modello di assistenza capace di restituire dignità e benessere alle persone con malattie croniche e inguaribili.



Le cure palliative non si limitano a gestire il dolore: grazie a un lavoro sinergico di medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali, rispondono in modo integrato alle esigenze fisiche ed emotive del paziente, assicurando un flusso continuo di assistenza tra ospedale e servizi territoriali. Ecco perché la struttura di Medicina del dolore e cure palliative dell'Aou di Sassari, guidata dal dottor Rosario Chianese fornisce prestazioni e assistenza ai cittadini e fa parte della Rete regionale delle Cure palliative.



«Ogni anno, in occasione della Giornata del Sollievo - afferma Rosario Chianese - rinnoviamo il nostro impegno con i pazienti: offrire cure palliative e terapie del dolore personalizzate, un approccio olistico che unisce competenza clinica e vicinanza umana e dignità per valorizzare la vita». La struttura dell'Aou è organizzata con tre ambulatori specialistici (all'ospedale civile Santissima Annunziata, al Palazzo Rosa e al Palazzo Clemente) aperti dal lunedì al venerdì, con accesso su prenotazione Cup per visite di terapia del dolore. Un'équipe dedicata segue il paziente in tutte le fasi: dalla prima presa in carico, alle visite di controllo, fino ai trattamenti avanzati – incluse tecniche interventistiche per il dolore severo.



Per accompagnare famiglie e caregiver la struttura complessa di Anestesia, medicina del dolore e cure palliative - diretta dalla professoressa Sandra Magnoni -, ha realizzato una Carta dei Servizi, che contiene informazioni sulle prestazioni sanitarie che la struttura semplice di Medicina del Dolore e Cure Palliative offre ai cittadini bisognosi di tali cure specialistiche. Uno strumento che dettaglia le prestazioni, i contatti e le modalità di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. «Le cure palliative rappresentano un diritto inalienabile – sottolinea la professoressa Sandra Magnoni – accompagnano chi affronta malattie croniche senza cura, alleviano il dolore e sostengono il benessere psicologico, unendo competenze multidisciplinari e servizi territoriali per offrire ascolto, umanità e autentica dignità».



Recentemente la Struttura di Medicina del Dolore e Cure Palliative ha promosso al Chiostro di San Francesco di Alghero il convegno “Pain Therapy 2025”, dedicato all’analisi delle nuove linee guida e alle novità anche di tipo tecnologico nell'ambito della gestione del dolore. Al centro dell'incontro, che negli anni sta diventando un appuntamento fisso, sono stati i temi quali l'uso corretto degli oppiacei, i Fans e gli adiuvanti, la cannabis medica e le terapie invasive. L’obiettivo è sempre lo stesso: garantire a ogni paziente un percorso di cura integrato, evidence-based e attento alla persona nella sua interezza.



Lo staff di Medicina del dolore e cure palliative. La struttura, che fa parte della struttura complessa di Anestesia, medicina del dolore e cure palliative diretta dalla professoressa Sandra Magnoni, si compone di tre ambulatori e vede impegnati tra medici e infermieri, il responsabile dottor Rosario Chianese, la dottoressa Valeria Mulas, la dottoressa Anna Guido, la dottoressa Giusy Chelo, e lo staff infermieristico composta da Cristina Leppedda, Luciana Macciocu, Donatella Melino, Margherita Tonaera coordinate da Antonella Sassu.