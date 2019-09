Condividi | Red 14:58 Proveniente dalla capitale aragonese il gruppo in visita ad Alghero è stato accolto nella casa comunale dal vicesindaco Giovanna Caria e dall´assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi Da Saragozza a Palazzo civico: turismo aragonese ad Alghero



ALGHERO - Visita a Palazzo Civico, ieri (venerdì), da parte di una folta comitiva di turisti spagnoli impegnati in un tour culturale incentrato sulle città sarde dove più forte è stato il legame con il Regno di Aragona. Proveniente dalla capitale aragonese, Saragozza, il gruppo in visita ad Alghero è stato accolto nella casa comunale dal vicesindaco Giovanna Caria e dall'assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi.



Un saluto di benvenuto dall'Amministrazione comunale, non solo per l'aspetto culturale di notevole importanza, ma anche per il risvolto turistico e promozionale legato all'iniziativa Il presidente dell'Associazione Sipa, il Sindacato di iniziativa e propaganda di Aragona, Pedro Hernandez ha ringraziato per l'ospitalità il Comune di Alghero, sottolineando l'aspetto attrattivo dell'ambiente e dell'accoglienza.



Il gruppo di promozione aragonese nasce nel 1925 con l'obbiettivo di sviluppare il turismo culturale legato alla storia aragonese. Alghero sarà meta di ulteriori visite future, data l'ottima impressione lasciata nel corso della permanenza.



