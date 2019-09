video Condividi | S.O. 10:16 Gli inferi sotto le scalinate Inps ad Alghero



E´ da sempre un luogo di degrado nonostante la sua vicinanza al centro città. Nato male perchè angusto e difficilmente accessibile, il parcheggio interrato di Piazza dei Mercati ad Alghero è oggi simbolo di incuria e abbandono. Manca tutto, perfino un basilare servizio di pulizia minima. Rifiuti di ogni genere negli angoli del parcheggio, fetori nauseabondi nelle scale per accedervi. E pensare che da poco più di un mese proprio in quella piazza si è insediato l´ufficio territoriale dell´Inps. Sul Quotidiano di Alghero un viaggio negli inferi.