Interessata dai disservizi idrici anche la zona di Porto Conte. Lavori all´acquedotto, Abbanoa chiude l´erogazione idrica Giovedì 12 settembre. Problemi dalle ore 7 Giovedì niente acqua ad Alghero e Fertilia



ALGHERO - Chiusura dell’erogazione idrica ad Alghero e Fertilia – Porto Conte giovedì 12 settembre. Abbanoa procederà alla chiusura a causa di lavori urgenti previsti da Enas all’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce tra gli altri, il potabilizzatore di Monte Agnese.



Ad Alghero, Abbanoa dovrà sospendere l’erogazione giovedi 12 settembre dalle 10,00 alle 20,00 in tutta la rete cittadina. A Fertilia, invece, la chiusura avverrà dalle 07,00 fino alla mezzanotte.



Per far fronte alle emergenze idriche nei centri sensibili e all'utenza, verranno attivati due servizi di autobotte. Un mezzo stazionerà in Via De Gasperi, un altro a fianco all'Ospedale Marino.