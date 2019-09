Condividi | Red 9:19 «Ripristiniamo con urgenza la messa in sicurezza della struttura», chiedono i consiglieri comunali Maurizio Pirisi, Antonello Muroni ed Alessandro Loi, che promettono: «L´investimento di circa 8milioni di euro riporterà il Centro residenziale anziani di Alghero alla sua vera vocazione sociale» «Per il Cra, si deve correre ai ripari»



ALGHERO - «Abbiamo visto con i nostri occhi lo stato di decadenza e di abbandono dell'ex Centro residenziale anziani sito in Viale della Resistenza. Abbiamo provato un grande senso di dispiacere nel vedere l'abbandono di quei locali e il grave danno economico che si è perpetrato non garantendo la giusta sorveglianza a quel luogo».



Con queste parole, i consiglieri comunali di Noi con Alghero Maurizio Pirisi, Antonello Muroni ed Alessandro Loi commentano il sopralluogo effettuato giovedì nella struttura di Viale della Resistenza



«Vista l'ampiezza degli spazi disponibili, si potrà ripensare ai numerosi servizi alla persona di cui tutt'oggi la nostra città è carente, soprattutto valorizzando progetti ludico ricreativi dedicati agli anziani della nostra città. L'area anziani – concludono Pirisi, Muroni e Loi - dev'essere riorganizzata in previsione del progressivo invecchiamento della popolazione, restituendo la massima attenzione dell'Amministrazione a questa fascia di popolazione particolarmente fragile».



