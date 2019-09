Condividi | Red 20:11 Attivata la convenzione quadro tra l´Ateneo cagliaritano ed il Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche: cresce la collaborazione, a vantaggio dei corsi di laurea offerti agli studenti UniCa: convenzione coi Carabinieri



CAGLIARI - Si è concluso ieri mattina (martedì), nei locali del Palazzo del Rettorato dell’Università degli studi di Cagliari, l’iter per rendere operativa la Convenzione quadro tra l’Ateneo ed il Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche. Infatti, si è svolto un incontro tra il rettore Maria Del Zompo ed il comandante del Ris di Cagliari Cesare Vecchio, che ha reso pienamente operativa l’intesa tra le due istituzioni.



Presenti il prorettore per la semplificazione e l’innovazione amministrativa Pietro Ciarlo, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Cristiano Cicero e la responsabile del Settore Politiche strategiche e rapporti istituzionali, Alessandra Orrù. L’Accordo, siglato dal magnifico rettore dell’Ateneo Maria Del Zompo e dal comandante del Racis, generale di Brigata Aldo Iacobelli è rivolto a formalizzare e consolidare l’impegno dell’Ateneo cagliaritano e del Racis nello sviluppo di rapporti di collaborazione tecnico-scientifica (sia nella ricerca, sia nella formazione di livello universitario, a favore di studenti e ricercatori dell’Ateneo e di militari del Ris di Cagliari) indispensabili per garantire il necessario aggiornamento delle professionalità e dei protocolli analitici impiegati nei vari settori delle scienze forensi.



«Un rapporto maturato soprattutto negli ultimi anni», ha sottolineato Ciarlo. «Un'intesa che rientra a pieno titolo nella Terza missione», ha rimarcato Del Zompo. Le attività di dettaglio, che saranno concordate dalle parti, potranno prevedere l’attivazione di corsi specialistici con il contributo didattico di docenti universitari ed esperti del Ris di Cagliari, nonché la realizzazione di altre iniziative scientifiche congiunte (studi di settore, sviluppo di nuove tecnologie, pubblicazioni scientifiche).



