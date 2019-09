Festa del volontariato: tutti alla giostra

video 10/9/2019 Festa del volontariato: presentazione in municipio Presentata oggi, nella Sala Rossa del municipio di Alghero, in Via Columbano, la “Festa del volontariato 2019”, la manifestazione che offre ai cittadini una serata all´insegna della solidarietà e dell´intrattenimento, prevista per sabato, a Lo Quarter, dalle 17