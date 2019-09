Condividi | Red 14:42 Oggi, a Palazzo Civico, l´adesione alla campagna del Comitato per l´Insularità. Anche i componenti della lista Per Alghero, impossibilitati a presenziare, hanno comunicato la convinta adesione alla manifestazione Diritto all´insularità: Alghero c´è



ALGHERO - Il diritto all’Insularità stabilito in Costituzione. L'Amministrazione comunale di Alghero ha aderito all’iniziativa del Comitato per l’insularità che, in tutta la Sardegna, sta raccogliendo consensi trasversali. Oggi (venerdì), davanti a Palazzo Civico, in Via Columbano, si è tenuta la manifestazione di adesione alla sfida che tutta l’Isola sta lanciando per la modifica della Carta costituzionale.



Il sindaco di Alghero Mario Conoci, con il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore, con il vicesindaco Giovanna Caria, gli assessori Giorgia Vaccaro, Marco Di Gangi, Andrea Montis, con diversi consiglieri comunali e cittadini, hanno mostrato lo striscione con scritto “Insularità in Costituzione”. «Pur essendo impossibilitati a presenziare, aderiamo con convinzione alla manifestazione, perché dobbiamo essere in tanti e in tante in tutta la Sardegna a chiedere l’Insularità in Costituzione».



Lo hanno scritto i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore a Maria Antonietta Mongiu e Roberto Frongia, coordinatori del Comitato per l’insularita, sottolineando battaglia. Inoltre, hanno ricordato come Bruno, da sindaco, aveva già firmato una richiesta di referendum per l’insularita’ in Costituzione.



