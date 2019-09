Condividi | Red 10:09 Martedì 1 ottobre, nella sede sassarese della Confcommercio, in Corso Pascoli 16/b, sarà avviata una nuova sessione del corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato di idoneità, con validità decennale, per i conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi Trasporto animali vivi: corso in Confcommercio



ALGHERO - Martedì 1 ottobre, nella sede sassarese della Confcommercio, in Corso Pascoli 16/b, sarà avviata una nuova sessione del corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato di idoneità, con validità decennale, per i conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi (equidi domestici o animali della specie bovina, ovi-caprina, suina o pollame). Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati devono contattare, quanto prima, gli uffici centrali o territoriali della Confcommercio di Sassari (telefono 079/2599500), Olbia (0789/23994), Tempio Pausania (079/630539) ed Alghero (079/951867), oppure inviando una e-mail all'indirizzo web info@performasardegna.it.



Le vigenti disposizioni sul benessere animale stabiliscono che, nel territorio nazionale e comunitario, il trasporto degli animali debba avvenire su mezzi idonei ed in condizioni tali da evitare di esporli a lesioni o a sofferenze inutili, assicurandone l’incolumità. Per essere trasportati, gli animali devono essere idonei rispetto al viaggio previsto, la cui durata deve essere comunque ridotta al minimo. Per garantire i massimi livelli di protezione, il personale preposto alla conduzione dei mezzi o addetto ad accudire agli animali deve essere obbligatoriamente in possesso del prescritto certificato d’idoneità, ottenibile solo dopo aver positivamente completato un corso di formazione, superando l’apposito esame finale.



Il percorso formativo, autofinanziato, ha una durata complessiva di dodici ore, articolate in tre diverse giornate, e verte sugli aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. Tra gli argomenti del corso: la fisiologia animale e, in particolare, il fabbisogno di acqua ed alimenti, il comportamento animale ed il concetto di stress; gli aspetti pratici dell'accudimento degli animali; l'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne; le cure di emergenza agli animali; gli aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali, ecc. L'intervento formativo sarà realizzato da Performa Sardegna, l'Agenzia del Sistema Confcommercio, in stretta collaborazione con i competenti Servizi Veterinari dell'Assl di Sassari, che cureranno l'attività didattica e tecnico-scientifica con l'obiettivo prioritario di venire incontro ai fabbisogni formativi degli operatori del settore che non sono ancora riusciti a regolarizzare la loro posizione in ottemperanza alle vigenti prescrizioni ministeriali.