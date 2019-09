Condividi | Red 22:14 Proseguono gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori. Lunedì 23 settembre, alle 19.30, al caffè L´Ambat, Bastioni Colombo 1, l´ex direttore generale dell´Università degli studi di Sassari ed appassionato di scrittura, presenterà con Fabio Bacchini e Margherita Solci la trilogia noir pubblicata con Pendragon Libri: Guido Croci ad Alghero



ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori. Lunedì 23 settembre, alle 19.30, al caffè L'Ambat, Bastioni Colombo 1, l'autore Guido Croci, ex direttore generale dell'Università degli studi di Sassari ed appassionato di scrittura, presenterà con Fabio Bacchini e Margherita Solci la trilogia noir pubblicata con Pendragon.



Con il recente “Il peso dell'amore” (2019), Croci chiude la trilogia che ha per protagonista il raffinato e caustico detective Francesco de Stisi, ex insegnante, amante di Montaigne, del cinema e della buona cucina. De Stisi era un professore di lettere ed ora è un investigatore privato. E’ così bravo a ritrovare persone scomparse, perché le persone gli interessano. Gli interessa capire cosa pensano, come vivono, come si comportano di fronte all’amore, all’odio ed ai soldi. Gli interessa capire, perché fuggono, perché uccidono, perché si lasciano morire. E soprattutto, è uno che non ha più nulla da perdere.



Il peso dell'amore è un romanzo su tre casi giudiziari che coinvolgono delle giovani donne: la figlia di un boss della malavita fuggita a Parigi con il suo fidanzato; la nipote di un senatore sposatasi in segreto con un anziano professore spagnolo; la sorella di un famoso industriale alle prese con un amico dalle ardue pretese. Tre intriganti rebus investigativi che mettono in gioco il più nobile dei sentimenti, il quale, come si dimostrerà, può risultare anche il più gravoso. Già autore di sei romanzi, Guido Croci ha pubblicato con Pendragon i romanzi “Humane” (2002), “Victor” (2006), “Lilì, la vita è tutta qui” (a quattro mani con Clelia Cristina Contini, 2007), “Un gatto rosso mattone” (2008), “Il peso della giovinezza” (2008), “Il peso della bellezza” (2018) ed “Il peso dell'amore” (2019).



