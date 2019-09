video Condividi | Cor 18:40 Passano le settimane e la situazione peggiora ogni giorno di più nei parcheggi interrati di Piazza dei Mercati ad Alghero. Ecco le immagini di questa mattina. Martedì riunione urgente in Comune Cataste di rifiuti nei parcheggi pubblici: riunione



ALGHERO - Pazzesco. Passano le settimane e la situazione peggiora ogni giorno di più nei parcheggi interrati di Piazza dei Mercati ad Alghero. Se la sporcizia tra le macchine e i rifiuti sparsi ovunque erano stati già documentati da Alguer.it perchè oggetto di lamentele e denunce inviate alla redazione, oggi la situazione è decisamente peggiore [



Montagne di spazzatura fanno bella mostra perfino in prossimità degli ingressi. Una situazione esplosiva, se solo si considera che proprio in quella piazza si è insediato l´ufficio territoriale dell´Inps ed i parcheggi risultano gli unici disponibili in prossimità del centro storico. I problemi infatti riguardano anche l'indecorosa situazione in cui versano le aree esterne e le scalinate.



Proprio per affrontare la delicata questione, la presidente Monica Pulina ha convocato per la mattina di martedì una riunione urgente della III Commissione alla quale è previsto l'intervento dell'assessore delegato, Antonello Peru (Fi). In attesa di capire quali atti la maggioranza vorrà assumere per far fronte a tanto scempio, è molto probabile che l'assessore spiegherà ai colleghi la sua contrarietà all'installazione delle telecamere nell'immobile, come riferito qualche giorno fa in aula [ • Guarda e condividi il video su Alguer.tv