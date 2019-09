video Condividi | S.O. 10:55 Indecente degrado nei parcheggi

«Le telecamere non risolvono»



Va controcorrente l´assessore alle Manutenzioni ed Opere pubbliche del Comune di Alghero, Antonello Peru, che si dice contrario all´installazione del sistema di videosorveglianza in Piazza dei Mercati perchè, a suo dire, non risolverebbe i problemi. Ed in più sarebbe un onere ulteriore per l´Amministrazione. Ecco le sue parole all´Aula, in risposta ad una segnalazione sull´indecorosa situazione dei parcheggi e dell´immobile.