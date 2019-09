video Condividi | Cor 17:55 Se la mancata pulizia del parcheggio di Piazza dei Mercati è un fatto ormai acclarato, non è l´unico problema che affligge l´area adiacente al centro storico di Alghero. Monica Pulina parla di bivacchi notturni e spaccio di sostanze stupefacenti «Rifiuti, bivacchi e spaccio»

ALGHERO - Più che un multipiano dove parcheggiare le auto, quella di Piazza dei Mercati si scopre sempre più un'area di "multi-problemi". Se la mancata pulizia del parcheggio è ormai un fatto acclarato dopo l'ammissione dell'assessore Antonello Peru, che lamentando i limiti contrattuali ha evidenziato come nell'immobile nessuno ancora pulisca [



Oltre alle cataste di rifiuti che fanno bella mostra proprio negli ingressi delle scalinate infatti, Monica Pulina parla di luogo «per bivacchi notturni e spaccio di sostanze stupefacenti». Ed in più evidenti problemi di ordine pubblico e strutturale.



La presidente della III Commissione consiliare, che questa mattina (martedì) ha convocato il parlamentino per discutere proprio dell'indecorosa situazione in cui versa l'immobile a due passi dal centro storico, studia così una serie di azioni preventive e correttive. Poi sottolinea come probabilmente «manchino tutta una serie di competenze nella gestione per prevenire fenomeni di vandalismo».