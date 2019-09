Condividi | A.B. 16:16 Dopo il periodo da aggregato nel precampionato, l’ala lituana Paulius Sorokas vestirà la canotta del Banco di Sardegna Sassari per la stagione 2019/20, rinforzando il gruppo biancoblu utile per le sfide europee Basket: la Dinamo conferma Sorokas



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha ufficializzato l’accordo con Paulius Sorokas che, già aggregato al gruppo agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco per l’ultima parte della preparazione precampionato, giocherà la prossima stagione in Biancoblu. Lituano, ala classe 1992, 202centimetri per 100chilogrammi, è un giocatore fisico in grado di far valere la sua stazza e le sue doti atletiche spalle a canestro e nell'uno contro uno, oltre che a rimbalzo.



Doti che derivano dal talento e dal grande lavoro fatto nella sua carriera, fra l'Europa e l'Italia, e che ha mostrato nelle prestazioni con i sassaresi durante la preseason, figurando perfettamente a proprio agio con il gruppo e facendosi sempre trovare pronto. La Dinamo manterrà la formula del “5+5” scelta in questa stagione per il campionato italiano, mentre per le sfide europee potrà contare sulla disponibilità di un altro elemento solido, versatile e di impatto.



Paulius Sorokas ha esordito nella stagione 2010/11 nella Lkka-Zalgiris, per trasferirsi l'anno dopo alla Baltai Kaunas. Nuova esperienza al Zalgiris nel 2012/13. L'anno dopo è alla Pieno Zvaigzdes, per poi trasferirsi in italia, alla Pallacanestro Piacentina (2014/15). Ci sono poi le esperienze al Treviglio-Aurora Jesi (2015-2017) e Derthona (2017/18). Nel 2018, poi, è andato a giocare in Belgio, nello Spirou Charleroi.



Nella foto (della Dinamo basket): Paulius Sorokas Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha ufficializzato l’accordo con Paulius Sorokas che, già aggregato al gruppo agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco per l’ultima parte della preparazione precampionato, giocherà la prossima stagione in Biancoblu. Lituano, ala classe 1992, 202centimetri per 100chilogrammi, è un giocatore fisico in grado di far valere la sua stazza e le sue doti atletiche spalle a canestro e nell'uno contro uno, oltre che a rimbalzo.Doti che derivano dal talento e dal grande lavoro fatto nella sua carriera, fra l'Europa e l'Italia, e che ha mostrato nelle prestazioni con i sassaresi durante la preseason, figurando perfettamente a proprio agio con il gruppo e facendosi sempre trovare pronto. La Dinamo manterrà la formula del “5+5” scelta in questa stagione per il campionato italiano, mentre per le sfide europee potrà contare sulla disponibilità di un altro elemento solido, versatile e di impatto.Paulius Sorokas ha esordito nella stagione 2010/11 nella Lkka-Zalgiris, per trasferirsi l'anno dopo alla Baltai Kaunas. Nuova esperienza al Zalgiris nel 2012/13. L'anno dopo è alla Pieno Zvaigzdes, per poi trasferirsi in italia, alla Pallacanestro Piacentina (2014/15). Ci sono poi le esperienze al Treviglio-Aurora Jesi (2015-2017) e Derthona (2017/18). Nel 2018, poi, è andato a giocare in Belgio, nello Spirou Charleroi.Nella foto (della Dinamo basket): Paulius Sorokas