video Condividi | Cor 19:45 «Ripulite quel vergognoso scempio»



Lo sconcerto è unanime per le condizioni di assoluto degrado di Piazza dei Mercati. A tutti i consiglieri che hanno sottolineato le indecorose condizioni in cui versa il parcheggio interrato gli fa eco Pietro Sartore che si rivolge direttamente all´Amministrazione e rincara la dose. «Non è ammissibile che un assessore possa candidamente dichiarare che i parcheggi non vengono puliti». E ancora: «Si faccia ciò che si vuole, si elaborino progetti o si cambino appalti, ma non è possibile che Alghero in pieno centro abbia al posto di un parcheggio una vera e propria discarica». Le sue parole sul Quotidiano di Alghero. Commenti Lo sconcerto è unanime per le condizioni di assoluto degrado di Piazza dei Mercati. A tutti i consiglieri che hanno sottolineato le indecorose condizioni in cui versa il parcheggio interrato gli fa eco Pietro Sartore che si rivolge direttamente all´Amministrazione e rincara la dose. «Non è ammissibile che un assessore possa candidamente dichiarare che i parcheggi non vengono puliti». E ancora: «Si faccia ciò che si vuole, si elaborino progetti o si cambino appalti, ma non è possibile che Alghero in pieno centro abbia al posto di un parcheggio una vera e propria discarica». Le sue parole sul • Guarda e condividi il video su Alguer.tv