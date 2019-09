Condividi | Red 11:19 Ieri mattina, gli assessori regionali della Programmazione e dell´Industria sono intervenuti alla presentazione del settimo salone dell’Innovazione in Sardegna in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, in Viale Regina Margherita 33 Fasolino e Pili presentano Sinnova



CAGLIARI - «Sinnova è il simbolo di una Sardegna che affronta la sfida del futuro puntando sulla ricerca e sull’innovazione per creare uno scenario in cui possano nascere nuove imprese e nuove opportunità lavorative». Lo ha sottolineato, ieri mattina (giovedì), l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino, nel suo intervento alla presentazione di “Sinnova 2019”, il settimo salone dell’Innovazione in Sardegna in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, in Viale Regina Margherita 33.



«Vogliamo così restituire alle nuove generazioni, che sono le future protagoniste della nostra economia, la speranza di poter realizzare idee vincenti nella nostra terra - ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas - La novità è che Sinnova entra nelle scuole per avvicinare i giovani alle nuove tecnologie digitali e per far capire loro che è importante non porsi dei limiti. Sinnova – ha proseguito Fasolino – è anche un messaggio che lanciamo oltremare: vogliamo attrarre anche nuovi investimenti internazionali, dimostrando che la Regione crede nei progetti innovativi, idonei a creare sviluppo senza pesanti contropartite in termini ambientali, di salute o di fruibilità del territorio».



A rappresentare la Regione autonoma della Sardegna (che partecipa all’organizzazione dell’evento con Sardegna ricerche attraverso gli Assessorati della Programmazione e dell’Industria), era presente anche l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili. «Abbiamo organizzato le attività di B2B – ha detto Pili - che consentiranno alle imprese di presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre aziende, centri di ricerca e istituzioni al fine di avviare accordi di partnership e collaborazione. Riconosciamo il valore aggiunto che questo evento può costituire per il settore imprenditoriale regionale. Per fare impresa oggi è necessario essere proattivi, ovvero capaci di trasformare i limiti in opportunità anticipando le nuove richieste del mercato, perché solo un’impresa orientata all’innovazione può essere competitiva e vincente nel mercato globale. Quest’anno, la Sardegna parteciperà come unica regione in Italia al più grande evento tecnologico a livello internazionale, il “Web summit”, che si terrà a novembre a Lisbona, dove sono state selezionate venticinque imprese sarde. Queste sono le iniziative importanti e da sostenere», ha concluso l’assessore.



Nella foto: un momento della presentazione Commenti CAGLIARI - «Sinnova è il simbolo di una Sardegna che affronta la sfida del futuro puntando sulla ricerca e sull’innovazione per creare uno scenario in cui possano nascere nuove imprese e nuove opportunità lavorative». Lo ha sottolineato, ieri mattina (giovedì), l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino, nel suo intervento alla presentazione di “Sinnova 2019”, il settimo salone dell’Innovazione in Sardegna in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, in Viale Regina Margherita 33.«Vogliamo così restituire alle nuove generazioni, che sono le future protagoniste della nostra economia, la speranza di poter realizzare idee vincenti nella nostra terra - ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas - La novità è che Sinnova entra nelle scuole per avvicinare i giovani alle nuove tecnologie digitali e per far capire loro che è importante non porsi dei limiti. Sinnova – ha proseguito Fasolino – è anche un messaggio che lanciamo oltremare: vogliamo attrarre anche nuovi investimenti internazionali, dimostrando che la Regione crede nei progetti innovativi, idonei a creare sviluppo senza pesanti contropartite in termini ambientali, di salute o di fruibilità del territorio».A rappresentare la Regione autonoma della Sardegna (che partecipa all’organizzazione dell’evento con Sardegna ricerche attraverso gli Assessorati della Programmazione e dell’Industria), era presente anche l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili. «Abbiamo organizzato le attività di B2B – ha detto Pili - che consentiranno alle imprese di presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre aziende, centri di ricerca e istituzioni al fine di avviare accordi di partnership e collaborazione. Riconosciamo il valore aggiunto che questo evento può costituire per il settore imprenditoriale regionale. Per fare impresa oggi è necessario essere proattivi, ovvero capaci di trasformare i limiti in opportunità anticipando le nuove richieste del mercato, perché solo un’impresa orientata all’innovazione può essere competitiva e vincente nel mercato globale. Quest’anno, la Sardegna parteciperà come unica regione in Italia al più grande evento tecnologico a livello internazionale, il “Web summit”, che si terrà a novembre a Lisbona, dove sono state selezionate venticinque imprese sarde. Queste sono le iniziative importanti e da sostenere», ha concluso l’assessore.Nella foto: un momento della presentazione