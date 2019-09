Cataste di rifiuti, ritiro a metà

17:35 «Multipiano mai pulito in 5 anni» «Sartore si sveglia dopo cinque anni e scopre il degrado di Piazza dei Mercati». L'Assessore Antonello Peru replica al consigliere comunale e nel frattempo manda a raccogliere le cataste di rifiuti presenti nel parcheggio di Alghero

video 18/9/2019 «Ripulite quel vergognoso scempio» Lo sconcerto è unanime per le condizioni di assoluto degrado di Piazza dei Mercati. A tutti i consiglieri che hanno sottolineato le indecorose condizioni in cui versa il parcheggio interrato gli fa eco Pietro Sartore che si rivolge direttamente all´Amministrazione e rincara la dose. «Non è ammissibile che un assessore possa candidamente dichiarare che i parcheggi non vengono puliti». E ancora: «Si faccia ciò che si vuole, si elaborino progetti o si cambino appalti, ma non è possibile che Alghero in pieno centro abbia al posto di un parcheggio una vera e propria discarica». Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.

video 18/9/2019 Pirisi fa il mea culpa e rilancia. «Intervenire subito nella Piazza» «E´ responsabilità dell´Amministrazione intervenire». Non sta tanto a girare con le parole l´ex assessore Pirisi. L´esperto consigliere comunale sottolinea «l´importanza strategica» dei parcheggi interrati, oggi nel più totale degrado. «Fondamentali anche per rivedere la viabilità di tutto il centro storico di Alghero» puntualizza Maurizio Pirisi che chiede un intervento immediato affinchè si riqualifichi la Piazza dei Mercati e si rilanci un´area fondamentale per la città. Sul Quotidiano di Alghero la sua intervista.

19/9/2019 «Ematologia, grave situazione alle Cliniche» Una paziente algherese denuncia una grave situazione logistica in cui versa l´Unità operativa di Ematologia delle Cliniche universitarie di Sassari, al sesto piano di Viale San Pietro 12: «nelle sale si accalcano, in attesa per ore, una moltitudine di malati gravissimi»

22:22 Aou Sassari: tranciati cavi del sistema informativo L´episodio si è registrato questa mattina, durante i lavori per la messa in opera della rete da parte della ditta incaricata da Open fiber. Ripercussioni sull´attività di tutti i reparti dell´Azienda ospedaliero universitaria

video 17/9/2019 «Rifiuti, bivacchi e spaccio». Multi-problemi nel parcheggio Se la mancata pulizia del parcheggio di Piazza dei Mercati è un fatto ormai acclarato, non è l´unico problema che affligge l´area adiacente al centro storico di Alghero. Monica Pulina parla di bivacchi notturni e spaccio di sostanze stupefacenti

video 17/9/2019 Parcheggi, non pulisce nessuno. «Dobbiamo estendere l´appalto» «Situazione compromessa dal punto di vista igienico-sanitario». In pratica nessuno pulisce il multipiano di Piazza dei Mercati almeno dal mese di giugno 2019. Antonello Peru parla di «una forte carenza di tipo contrattuale» che fino ad oggi avrebbe impedito la pulizia dei parcheggi interrati di Alghero