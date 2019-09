Condividi | Red 14:23 Da oggi e per tre venerdì, Antonio Budruni proporrà tre conferenze “Dalla fondazione della città sarda a oggi”, sempre alle 18, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico della città, in Via Carlo Alberto 72 La storia della popolazione di Alghero: via agli incontri



ALGHERO - Da oggi e per tre venerdì, Antonio Budruni proporrà tre conferenze su “La storia della popolazione di Alghero. Dalla fondazione della città sarda a oggi”, sempre alle 18, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico della città, in Via Carlo Alberto 72. Si inizia oggi (venerdì), con la “Storia della popolazione dalle origini al XVI secolo”.



Venerdì 27 settembre, “Storia della popolazione dal XVI al XVIII secolo”. Conclusione del ciclo di conferenze venerdì 4 ottobre, con la “Storia della popolazione dal XVIII al XX secolo”.



