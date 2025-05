Cor 9:05 Amerigo Vespucci, Giorico: disabilità e inclusione «Una grande opportunità per parlare di inclusione». Così in una nota la dottoressa algherese Laura Giorico, responsabile regionale del dipartimento disabilità della Lega Sardegna per Salvini Premier



ALGHERO - In questi mesi, lungo le coste italiane, prende vita una straordinaria iniziativa: la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la nave scuola Amerigo Vespucci. Il 20 maggio il tour farà tappa nel porto di Cagliari. L’Amerigo Vespucci, nave più antica della Marina Militare, è da sempre simbolo di tradizione prestigio e competenza: un ambasciatore dell'Italia per i mari di tutto il mondo.



Il suo motto, "Non chi comincia, ma quel che persevera", esalta il valore della perseveranza, principio che si sposa perfettamente con il percorso che si sta promuovendo: un cammino che punta a garantire il pieno diritto alla partecipazione alla vita sociale e comunitaria per ogni persona, secondo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La tappa di Cagliari rappresenta un’opportunità preziosa per raccontare storie di inclusione e di impegno concreto, mettendo in luce il valore di ogni persona nella vita quotidiana.



«Sarà un momento di confronto, crescita e valorizzazione delle competenze e dei talenti di ciascuno, oltre che delle buone pratiche delle associazioni del territorio, che ogni giorno con il loro impegno e i loro progetti contribuiscono a migliorare la qualità della vita per tutti. Un ringraziamento speciale al ministro Alessandra Locatelli e a tutto l’equipaggio dell’Amerigo Vespucci». Così in una nota la dottoressa algherese Laura Giorico, responsabile regionale del dipartimento disabilità della Lega Sardegna per Salvini Premier.



Nella foto: Laura Giorico