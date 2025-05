Cor 14:53 Giornata nazionale della Legalità al Teatro Verdi In occasione della Giornata nazionale della Legalità e nel 33° anniversario della strage di Capaci, il Teatro Verdi di Sassari ospiterà un incontro al quale prenderanno parte importanti personalità del mondo della Giustizia e oltre 600 studenti delle scuole della provincia di Sassari



SASSARI - Venerdì 23 maggio, in occasione della Giornata nazionale della Legalità, nel 33° anniversario della strage di Capaci, il Teatro Verdi di Sassari ospiterà l’incontro “La giustizia contro le mafie”, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e in collaborazione con l’Ordine Forense di Sassari.



Alle 9.30 si aprirà con i saluti istituzionali del Prefetto di Sassari, Grazia La Fauci, del Presidente della sezione di Sassari della Corte di Appello Salvatore Marinaro, del Procuratore della Repubblica Armando Mammone e del Presidente dell’Ordine forense di Sassari, Gabriele Satta. Con il coordinamento di Sergio Porcu, avvocato e consigliere dell’Ordine forense, interverranno la costituzionalista dell’Università di Sassari e special advisor della Fondazione Occorsio, Carla Bassu, e l’avvocato del foro di Milano Stefano Giordano, esperto di mafia, figlio di Alfonso Giordano, Presidente dello storico maxiprocesso di Palermo. Momento centrale della mattinata sarà il dialogo degli studenti con Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, già Presidente del Tribunale di Palermo e della Corte di Assise di Caltanissetta.



L’iniziativa, che vedrà coinvolte numerose scuole della provincia di Sassari e oltre 600 studenti, si inserisce nell’ambito del progetto “La Giustizia adotta la Scuola”, giunto alla sua V edizione, con cui la Fondazione Vittorio Occorsio promuove la cultura della legalità e il valore della memoria storica negli istituti scolastici medi e superiori.