DisegnAmo l´Autismo, in scena la quinta edizione Un´altra edizione speciale per l´associazione che ad Alghero si occupa di promuovere interventi ed incentivare attività e informazione sull´autismo. Nel weekend l´esposizione degli elaborati



ALGHERO - Riuscito weekend, quello appena trascorso, con l'associazione "Il mio Amico Speciale Aps" di Alghero che per il quinto anno ha organizzato l'esposizione dei disegni realizzati in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza sull'Autismo. La mostra, unica nel suo genere, è stata allestita presso la Torre di Sulis con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Alghero dei tre istituti Comprensivi, ed ha richiamato numerosi curiosi contribuendo a diffondere buone pratiche di comportamento e grandi emozioni. "DisegnAmo l'Autismo", questo il titolo della mostra, organizzata in collaborazione col Comune di Alghero, sarà replicata il primo anno.