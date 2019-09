Condividi | A.B. 19:52 Lunedì sera, nelle sale dell´Hotel Carlos V, è in programma la presentazione ufficiale della squadra che disputerà il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 La Futsal Alghero si presenta alla città



ALGHERO - Futsal Alghero ai nastri di partenza. Sabato 28 settembre è in programma lo storico debutto nella serie C1, il massimo campionato regionale di calcio a 5.



Ma prima, la società giallorossa presenterà la nuova rosa ad autorità, sponsor e simpatizzanti. L’appuntamento è per lunedì 23, alle 20, nelle sale dell'Hotel Carlos V.



Nel frattempo, la squadra sta proseguendo gli allenamenti agli ordini dell’allenatore Fabio Cossu e del preparatore atletico Giuseppe Mura. Tra poco più di una settimana, infatti, c’è il match d’esordio a Padru, contro il Drillo’s team.



Nella foto: prosegue la preparazione precampionato Commenti ALGHERO - Futsal Alghero ai nastri di partenza. Sabato 28 settembre è in programma lo storico debutto nella serie C1, il massimo campionato regionale di calcio a 5.Ma prima, la società giallorossa presenterà la nuova rosa ad autorità, sponsor e simpatizzanti. L’appuntamento è per lunedì 23, alle 20, nelle sale dell'Hotel Carlos V.Nel frattempo, la squadra sta proseguendo gli allenamenti agli ordini dell’allenatore Fabio Cossu e del preparatore atletico Giuseppe Mura. Tra poco più di una settimana, infatti, c’è il match d’esordio a Padru, contro il Drillo’s team.Nella foto: prosegue la preparazione precampionato