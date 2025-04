Cor 16:37 In B la Futsal Fc Alghero vince a Varese 2 – 3 il finale a favore dei giallorossi nell´ultima giornata del campionato di B Nazionale di calcio a 5. Concluso il torneo, ora è tempo di programmazione per la società del presidente Andrea Alessandrini



ALGHERO - Per la Futsal Fc Alghero va in archivio la serie B con una vittoria conquistata sul campo del Varese. 2 – 3 il finale a favore dei giallorossi nell'ultima giornata del campionato di B Nazionale di calcio a 5. Concluso il torneo, ora è tempo di programmazione per la società del presidente Andrea Alessandrini con un roster molto ringiovanito ed un nuovo progetto sportivo orientato sulla formazione dei giovani locali che sempre più si stanno avvicinando interessati al mondo del futsal.



A proposito di giovani, ottime indicazioni sono arrivate dalle squadre Under della Futsal Fc Alghero che hanno raggiunto un quarto ed un quinto posto in campionato, ma soprattutto hanno sviluppato un percorso di crescita tecnico che lascia davvero ben sperare per il futuro. Ora tutte le energie saranno orientate alla Coppa U19 - Trofeo Zuddas che verrà impegnati i giovani giallorossi da maggio alle prime settimane di giugno. La nuova stagione è dietro l'angolo e la Futsal Fc Alghero vuole essere protagonista assoluta.