Futsal Fc Alghero sconfitta dalla capolista

ALGHERO - Sconfitta pesante per la Futsal Fc Alghero nel campionato di serie B di calcio a 5. 10 – 0 il finale dell'incontro che ha visto gli algheresi impegnati sul campo della capolista Real Sesto.



Troppo netto il divario. Tra le fila della squadra algherese diverse le assenze per squalifiche e infortuni. Partita mai in discussione con il Real Sesto che, sin dai primi minuti, ha mostrato la sua forza. Prossimo impegno per la prima squadra della Futsal Fc Alghero, sabato prossimo, 8 febbraio alle ore 15.30, al Pala Manchia, contro il Real Five Rho.



Notizie positive sul fronte giovanile con i ragazzi dell'Under 17 che hanno battuto la Mediterranea per 3 -2, mentre l'Under 19 è andata a vincere sul campo dell'Elmas con il risultato di 1 – 7. Domenica prossima, 9 febbraio, turno casalingo al Pala Manchia per l'Under 19 contro l'Ussana. Gara importante che vale il quarto posto valido per le finali nazionali.