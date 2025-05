Cor 8:30 Beach Soccer, parte da Alghero la stagione Nazionale In Piazza Porta Terra, ad Alghero, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che coinvolge centinaia di atleti organizzata col supporto del Comune e di Fondazione Alghero. Le parole del sindaco Raimondo cacciotto



ALGHERO - La città catalana ospiterà la 1ª tappa della Serie A Q8 (Poule Scudetto) e la prestigiosa Supercoppa Q8, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Si apre venerdì alle 13.30, cinque gare al giorno fino a lunedì quando la tappa si chiuderà in grande stile alle 17.00 con la Supercoppa Q8. Si contenderanno il titolo la vincitrice dello Scudetto della scorsa stagione Domusbet.tv Catania e quella della coccarda tricolore We Beach Catania- Un derby etneo d’autore che sarà trasmesso in diretta su SkySport.



Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto: «Il Beach Soccer è un appuntamento che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto, continuando la tradizione che vede Alghero come capitale di questo tipo di eventi e non solo nella stagione estiva. È una manifestazione che mette la città al centro dell’attenzione nazionale con una come quella della Beach Arena, che non è escluso possa poi diventare un sito stabile, per tutta l’estate, affinché possa accogliere eventi di ogni tipo. Alghero accoglie con favore questa nuova avventura del Beach Soccer augurando a tutti un buon campionato».