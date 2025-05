Cor 8:34 «Alghero oltre il mare, s’inverte la tendenza» Beach Soccer, parte da Alghero la stagione Nazionale In corso ad Alghero un "rebranding": Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, punta sullo sport e gli eventi diffusi per rendere sempre più appetibile la Riviera del Corallo. Le sue parole in occasione della presentazione del Beach Soccer



ALGHERO - «La Fondazione Alghero tende a sostenere moltissime attività, e ci stiamo concentrando molto su una sorta di re-branding, perché vogliamo che Alghero diventi una città dove le persone possano venire e fare sport all’aria aperta, possano svernare, vogliamo far conoscere una Alghero che vada oltre il mare perché abbiamo tantissimo da offrire. Abbiamo colto subito questa opportunità, che porta in città venti squadre, garantisce presenze negli alberghi e tanta visibilità anche attraverso testate e tv nazionali. Abbiamo tante idee e tanti progetti che non potete neanche immaginare». Così Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero in occasione della conferenza stampa di presentazione del Campionato Nazionale di Beach Soccer targato FIGC Lega Nazionale Dilettanti. La città catalana ospiterà infatti la 1ª tappa della Serie A Q8 (Poule Scudetto) e la prestigiosa Supercoppa Q8, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025.