Prima vittoria stagionale della Futsal Alghero

ALGHERO - La Futsal Fc Alghero, ritorna a giocare ad Alghero dopo un anno e mezzo, e ritrova la vittoria, la prima per questa stagione, nel campionato nazionale di serie B. 5 – 2 il risultato finale a favore della formazione algherese contro la vice capolista Varese con a segno, per la squadra giallorossa, Cesar Cosano (2 reti), Nikolas Capovani, Stefano Fois e il portiere Daniele Sportoletti.



Una partita dove tutti i pronostici erano dalla parte dei lombardi, ma che, alla fine, ha premiato la grande volontà messa in campo dalla Futsal FC Alghero. Doveva essere la partita perfetta per poter sperare di avere la meglio contro il forte Varese, tante defezioni nell'ultimo periodo tra scelte tecniche e personali avevano ridotto di molto la rosa con la Futsal FC Alghero che si è presentata, sabato pomeriggio al Palazzetto Luca Manchia, con una squadra ridotta ai minimi termini.



I ragazzi hanno risposto da grande squadra con una vittoria di gruppo senza attenuanti, mettendo alle corde Varese per tutti i 40 minuti effettivi, sospinti dagli oltre 300 tifosi assiepati sugli spalti che, insieme ai ragazzi in campo, hanno fatto la differenza. Dopo un anno e mezzo si è tornato a giocare una partita ad Alghero, si è vinto contro la vice capolista e si riportano centinaia di tifosi sulle tribune, non era scontato, non era facile, ora inizia un'altra storia, tutta da scrivere nel Palazzetto Luca Manchia.