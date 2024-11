Cor 19:35 Futsal Fc Alghero, sconfitte prima squadra e under 19 Fine settimana da dimenticare per le due squadre impegnate nei campionati di futsal. Sconfitte per la prima squadra impegnata in serie B e la giovanile impegnata nel campionato regionale under 19



ALGHERO - La prima squadra della Futsal FC Alghero è scesa in campo, sabato scorso, con la consapevolezza di chi dovesse dare una reazione netta rispetto alla trasferta precedente in terra lombarda. I giallorossi, scesi in campo in completo bianco, hanno provato ad impensierire in tutti i modi gli avversari piemontesi, dimostrando però poco lucidità in fase offensiva.



Il primo gol della squadra ospite del Centallo nasce da una ripartenza sbagliata, la reazione però è insufficiente per riaprire il match. Minimo vantaggio ospite che si protrae fino ai tre minuti finali dove, la squadra allenata da mister Monti, cerca il pareggio con la carta del portiere di movimento, ma la poca lucidità ed efficacia nell'eseguirlo apre spazi sanguinosi dove è bravo il Centallo a chiudere definitivamente la pratica con lo 0 - 2.



Sconfitta anche per i giovani dell'under 19 che, domenica mattina, sono usciti sconfitti dal campo dell'Ussana per 4 – 0. Buon primo primo tempo chiuso sullo 0 – 0 per i ragazzi di mister Neri, poi nel secondo tempo hanno ceduto ai padroni di casa. Per i giovani della Futsal FC Alghero una gara dove avrebbe meritato di più. L'Ussana è passato in vantaggio a 9 minuti dalla fine, riuscendo a chiudere la partita sfruttando alcune disattenzioni difensive dei giallorossi.